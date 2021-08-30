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صور آسرة من السعودية.. للشفق الأحمر أعلى جبل "شدا"

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الشفق الأحمر

صور آسرة من السعودية.. للشفق الأحمر أعلى جبل "شدا"

العربية.نت - حامد القرشي

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في لقطات تخطف الأنظار، رصد مصور سعودي جمال "الشفق الأحمر" فوق جبل شذا، على ارتفاع ١٧٠٠ متر مربع عن مستوى سطح البحر.

والتقطت عدسات الكاميرا لحظات الغروب ووداع الشمس، في مشاهد آسرة للقلوب، في تلك المنطقة الخلابة، عند جبل شدا الأسفل بمحافظه المخواة التابعة لمنطقة الباحة جنوب غرب السعودية.

الشفق الأحمر .
الشفق الأحمر .

وتعليقا على تلك الصور أوضح المصور الضوئي "علي الشدوي"لـ"العربية.نت": أن "المخواة" تعيش خلال هذه الأيام أجواء جميلة، لذا قرر أن يصعد الجبل قبيل المغرب، ليتمكن من التقاط مشاهد الشفق.

كما أضاف"أعشق توثيق لحظات غروب الشمس وشروقها، فهي تعتبر بمثابة الساعات الذهبية للمصورين، وأفضل وقت للتصوير سواء كانت للشمس أو لتصوير الأشخاص أو المناظر الطبيعية."

وتابع الساعة الذهبية أو الساعة السحرية في التصوير، هي الفترة القصيرة ما بعد شروق الشمس أو قبل غروب الشمس، عندما يكون ضوء النهار أكثر احمراراً ونعومة من الشمس.

نهاية الشفق
نهاية الشفق

يذكر أن الشفق الأحمر، هو ما يعرف بالحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس.

كما يحدد غياب الشفق الأحمر عند المسلمين موعد صلاة العشاء.

ولقد استطاع العلماء تفسير ظاهرة الشفق التي ظلت مجهولة قروناً طويلة، فعندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض تخترق بلورات الثلج الصغيرة الموجودة في الغلاف، فيتحلل الضوء من خلاله إلى ألوان الطيف الضوئي السبعة.

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