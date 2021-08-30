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تنبيه من القنصلية السعودية في سيدني.. "توخوا الحذر"

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القنصلية السعودية في سيدني

تنبيه من القنصلية السعودية في سيدني.. "توخوا الحذر"

ضرورة متابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعها الإلكتروني، والاتصال بالقنصلية في الحالات الطارئة

العربية.نت - نادية الفواز

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نوّهت القنصلية السعودية لدى سيدني في أستراليا عن تمديد السلطات المحلية الإغلاق، حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت في بيانٍ نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في سيدني بضرورة توخّي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية، لتجنب الوقوع في مخالفتها.

كما شدَّدت على ضرورة متابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعها الإلكتروني، والاتصال بالقنصلية في الحالات الطارئة.

وتسجّل سيدني زيادة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، خاصة مع تفشي سلالة دلتا بالمدينة، وشهدت أستراليا اليوم الأحد، تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1323 إصابة جديدة.

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