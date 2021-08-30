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مشاهد مبهرة.. مصور سعودي يوثق جمال عقبة الباحة

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عقبة الباحة 2

مشاهد مبهرة.. مصور سعودي يوثق جمال عقبة الباحة

العربية.نت - نادية الفواز

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ما بين غروب الشمس وشروقها، مناظر تجسد لحظات مميزة وآسرة، تعكس جماليات التكوين والطبيعة، والتي ظهرت بين جبال الباحة جنوب السعودية، لتحمل فلسفة الأمكنة التي تتحدث عن معجزات الطبيعة في حين اقتنصت إبداعات عدسة مصور سعودي العديد من تلك المشاهد في المنطقة.

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ووثقت عدسة عبد العزيز الغامدي لقطات سحرية لمنطقة "عقبة الباحة" الشهيرة بطرقها المتعرجة، حيث تلفها أنواع مختلفة من الأشجار، مطلة على وادي تهامة.

وقال الغامدي، وهو أحد أبناء منطقة الباحة، لـ"العربية.نت" إن، عقبة الباحة منجز حضاري مهم ومعلم سياحي فريد، مشيراً إلى أنه قام بتصوير المنطقة عبر استخدام العديد من تقنيات التصوير.

عقبة الباحة 4
عقبة الباحة 4

كذلك، أضاف أن عقبة الباحة تربط الطريق الواقع بين قطاعي تهامة والسراة، ومدينة الباحة بمدينة المخواة وقلوة وجرداء بني علي ونمرة وناوان والمظيلف وغيرها من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، ويبلغ طول العقبة ابتداء من السراة إلى تهامة حوالي 40 كم.

إلى ذلك، تحدث المصور عن نفسه قائلاً إنه اقتنى أول كاميرا احترافيه عام 2013، حيث رصد جمال منطقة الباحة بجبالها وأوديتها وشلالاتها، عبر اختيار مواقع مميزة وقت الشروق والغروب.

عقبة الباحة 7
  • عقبة الباحة 7
  • عقبة الباحة 6
  • عقبة الباحة 5
  • عقبة الباحة 3
  • عقبة الباحة
  • عقبة الباحة 1
6 صور
عقبة الباحة 7
عقبة الباحة 7
عقبة الباحة 6
عقبة الباحة 6
عقبة الباحة 5
عقبة الباحة 5
عقبة الباحة 3
عقبة الباحة 3
عقبة الباحة
عقبة الباحة
عقبة الباحة 1
عقبة الباحة 1

وبيّن أنه حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة التميز والابداع بإمارة الباحة عام 2017، والمركز الأول بالايكوموكس ومن المركز السعودي للمحافظة على التراث عام 2021، والمركز الأول في برنامج محور الطبيعة بالباحة، وله العديد من المشاركات والمعارض الضوئية.

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