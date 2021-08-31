إدانات عربية لاستهداف الحوثي مطار أبها.. "إرهابي وجبان"

دان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة ملغمة باتجاه مطار أبها الدولي في السعودية، ووصف الهجوم بأنه "إرهابي جبان".

وقال البرلمان في بيان إن العسومي يدين "إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مسيرة ملغمة بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، والتي اعترضتها بنجاح ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار".

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وأكد العسومي أن "محاولة استهداف الميليشيا الانقلابية مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المحميين بالقانون الدولي".

أضاف أن الهجوم "يستوجب تحركاً دولياً عاجلا لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقاً القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن الحوثيين يعملون من خلال تلك الهجمات التي وصفها بالإرهابية تجاه المدنيين والأعيان "على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية".

انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني

وأعرب عن "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

ودانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، واستنكرت بشدة إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار مدني، مما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما.

كما دانت مصر قيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن إصابة عدد من السعوديين الأبرياء وتضرر طائرة مدنية.

وجددت مصر، حكومةً وشعباً، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، بتدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء.

وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها.

وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.