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السعودية.. اعتراض مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

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مطار أبها أرشيفية من فرانس برس
مطار أبها "أرشيفية من فرانس برس"

السعودية.. اعتراض مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

التحالف: تناثر شظايا جراء اعتراض مسيرة حوثية في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة.

وأشار التحالف إلى تناثر الشظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

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وشدد على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.

كان التحالف أعلن، مساء الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ⁧‫نجران⁩ في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما أكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.

ومساء أمس الأحد، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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