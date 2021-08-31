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جماليات باب الكعبة المشرفة.. مصور سعودي يروي قصته

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باب الكعبة المشرفة

جماليات باب الكعبة المشرفة.. مصور سعودي يروي قصته

روى للعربية.نت تفاصيل حسه الإعلامي لالتقاط جمال باب الكعبة المشرفة أثناء إزاحة الستار عنه وفتحه لغسيل الكعبة المشرفة الأسبوع الماضي

العربية.نت - محمد سميح

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روى مصور جماليات المسجد الحرام، حسن القربي، تفاصيل حسه الإعلامي لالتقاط جمال باب الكعبة المشرفة أثناء إزاحة الستار عنه وفتحه لغسيل الكعبة المشرفة الأسبوع الماضي، والذي تشرف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بغسيل الكعبة.

وبين القربي لـ"العربية.نت": كنت مُكلفا بتصوير غسيل الكعبة، فتمركزت في الشرفات المطلة على صحن المطاف في الدور الأول أمام باب الكعبة المشرفة، لتصوير دخول وخروج الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس لمراسم غسيل الكعبة، وأثناء لحظات الانتظار للتصوير، تم إزاحة ستار باب الكعبة ليتم فتح الباب وغسلها من الداخل، وقتها شاهدت جمال المشهد، فانتهزت الفرصة لنقل تفاصيل تليق بعظمة المكان.

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

القربي، الذي يعمل في الإدارة العامة للاتصال والإعلام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، يهوى تفاصيل الصور بين أروقة المسجد الحرام، وتلتقط عدسة كاميرته جماليات منظر باب الكعبة المشرفة وأستارها، وتفاصيل جمال عمارة المسجد الحرام ونقوشه المزينة بالآيات القرآنية، ورصد العناية الفائقة التي يحظى بها الزوار والمعتمرين.

المصور حسن القربي
  • المصور حسن القربي
  • ستار الكعبة
  • حين إزاحة ستار الكعبة
  • باب الكعبة
  • باب الكعبة ..
  • صورة الكعبة من بين أروقة الحرم
6 صور
المصور حسن القربي
المصور حسن القربي
ستار الكعبة
ستار الكعبة
حين إزاحة ستار الكعبة
حين إزاحة ستار الكعبة
باب الكعبة
باب الكعبة
باب الكعبة ..
باب الكعبة ..
صورة الكعبة من بين أروقة الحرم
صورة الكعبة من بين أروقة الحرم

واستطرد حديثه: "أنا في نعمة عظيمة أن منّ عليّ العمل في خدمة بيت الله الحرام، وقدم شكره للرئيس العام لشؤون الحرمين، ووكلائه، ولوكالة الإعلام والاتصال في الرئاسة، على إتاحتي الفرصة لنقل ما تقدمه الدولة من خدمات وعمارة المسجد الحرام".

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