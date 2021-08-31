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شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها

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Arab Coalition destroys Houthi drones launchpad in Sanaa after Abha airport attack
استهداف منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء
اليمن والحوثي

شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها

التحالف: عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين

دبي - العربية.نت

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نشر تحالف دعم الشرعية في ⁧‫اليمن⁩ لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء، استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار ⁧‫أبها⁩ الدولي اليوم الثلاثاء.

وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

وكانت الدفاعات السعودية، قد اعترضت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

كما أوضح أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

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