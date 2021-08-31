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"العلا" تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

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العلا
من محافظة العلا

"العلا" تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

هناك العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي ستقام في قلب طبيعة العلا الساحرة

العربية.نت - مريم الجابر

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تستضيف محافظة العلا، 4 احتفالات ثقافية وفنية، من بينها حفلات موسيقية دولية، بدءاً من شهر ديسمبر المقبل، حيث نشر حساب "استكشف العلا" الحساب الرسمي للسياحة في العلا على منصة "تويتر"، أن الاحتفالات الثقافية تتضمن: فعالية التراث والثقافة التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 12 فبراير2022، وفعالية الفن في الفترة من 13- 26 فبراير.

وتابع الحساب، أن هناك فعالية "سماء العلا" والتي ستقام في الفترة من 27 فبراير وحتى 13 مارس، وفعالية الاستجمام والتأمل من 13 -17 مارس من عام 2022، وأعلن عن العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي ستقام في قلب طبيعة العلا الساحرة، من بينها تدشين مسارات مشي و"زيبلاين" جديدة، ومغامرات وتجارب استجمام وتأمل، وعروض تمثيل تاريخية حية، إلى جانب تجارب طعام فريدة.

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