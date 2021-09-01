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د.مها الجفالي رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص

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مها الجفالي
مها الجفالي

د.مها الجفالي رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص

ضمن التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية

الرياض - العربية.نت

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تم اعتماد الدكتورة "مها بنت أحمد الجفالي" سيدة الأعمال، رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بحسب اعتماد التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021م.

ويأتي اعتماد الدكتورة الجفالي رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، ضمن التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية، التي اعتمدها رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتعتبر السيدة مها الجفالي إحدى الشخصيات الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، كما أنها الرئيسة المكلّفة للمجلس الاستشاري لتجمع جدة الصحي الأول منذ مارس 2021، وهي مؤسسة وصاحبة فكرة "مركز العون" وهو مؤسسة خاصة غير ربحية يقوم عليها أشخاص أخذوا على عاتقهم العمل المستمر لتطوير حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية.

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كما أنها حاصلة على الدكتوراه في إدارة منشآت الرعاية الصحية من جامعة "أشوود"، وبكالوريوس العلوم في تنمية الطفل من كلية "ميلز" في الولايات المتحدة الأميركية، ولها إصدارات تعليمية متنوعة، من أحدثها كتاب "ابدأ صغيراً.. وتطور بروية.. وأحدث فرقاً" الذي قدمت من خلاله خلاصة 30 عاماً للمهتمين بتأسيس مراكز خاصة غير ربحية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

يُذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد اعتمد التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021م

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