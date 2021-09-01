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صور.. مشاهد جمالية لكثبان رمال في السعودية

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الكثبان الرملية في أملج

صور.. مشاهد جمالية لكثبان رمال في السعودية

المصور السعودي خالد الجهني نقل صورا من مشاهد جمالية لكثبان الرمال في المملكة مع حرارة الصيف المرتفعة

العربية.نت - حامد القرشي

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أضاءت الرمال الذهبية قرية "المقرح" بمحافظة أملج شمال غربي السعودية، بريقاً لامعاً مع تموجها حين سطوع أشعة الشمس عليها، مشكلة مشاهد بديعية مدهشة وثقها عدد من المصورين، واستطاع المصور السعودي "خالد الجهني" نقل صور من مشاهد جمالية لكثبان الرمال مع حرارة الصيف المرتفعة، وحين تنسج خيوطها الصفراء المتعرجة.

الجهني تحديث إلى "العربية.نت" بقوله: "موقع "المقرح" هو الجزء الشرقي من مدينة أملج، ويبعد عنها بنحو ٧ كلم، ويمتاز برمالها الجميلة أو كما تسمى بـ(الطعوس)، حيث تعتبر موقعاً لهواة المغامرات، ومتنفساً برياً لأهالي أملج، وعبر هذه الرمال يمتد الطريق إلى محافظة العيص وصولاً إلى المدينة المنورة".

الكثبان الرملية في أملج ........
  • الكثبان الرملية في أملج ........
  • ....الكثبان الرملية في أملج
  • الكثبان الرملية في أملج ..
  • الكثبان الرملية في أملج
  • الكثبان الرملية في أملج...
  • الكثبان الرملية في أملج .
6 صور
الكثبان الرملية في أملج ........
الكثبان الرملية في أملج ........
....الكثبان الرملية في أملج
....الكثبان الرملية في أملج
الكثبان الرملية في أملج ..
الكثبان الرملية في أملج ..
الكثبان الرملية في أملج
الكثبان الرملية في أملج
الكثبان الرملية في أملج...
الكثبان الرملية في أملج...
الكثبان الرملية في أملج .
الكثبان الرملية في أملج .

الكثبان الرملية

يشار أن "الكثبان الرملية في الجغرافيا الطبيعية، هي كتل من الرمال تحركها الرياح، ثم تلقيها هنا وهناك وتكثر الكثبان الرملية عادة في المناطق الصحراوية، والتي تجرفها الرياح فتغطي مساحات كبيرة من الأرض".

كما تتشكَّل الرمال من تآكل الصخور بفعل عوامل طبيعية عديدة، ومع تفتُّت الصخور، تذري الرياح أو تجرف المياه ما نتج من حبيبات لينتهي بها المطاف في البحار وشواطئها، أو على اليابسة المسطَّحة، وتستمر الرمال في التحرُّك حتى تسبِّب عقبة ما، ولو كانت صغيرة، في توقفها فتستقر أولاً أثقل الحبوب عند العائق، حيث تتشكَّل سلسلة صغيرة منه.

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