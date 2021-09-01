اليوم.. إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية في السعودية

يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق لـ1 سبتمبر 2021، سريان قرار هيئة الطيران المدني في السعودية، المتضمن إمكانية استخدام الناقلات الجوية الوطنية، للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

ويشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح التي تتضمن الفئة العمرية أقل من 12 عاماً، أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة.

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وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

يذكر أن هيئة الطيران المدني في السعودية، أعلنت حين عودة الطيران بعد توقفها نظير تفشي فيروس كورونا، عن تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، عبر منع الجلوس في المقعد الأوسط كإجراء احترازي