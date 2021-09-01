بيئة داعمة للمزارعين.. الطائف تحتضن "سوق المزارعين"

يحتضن منتزه الردف بمدينة الطائف، غرب السعودية، النسخة الثانية من فعالية "سوق المزارعين" التي ترعاها هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعماً للمزارعين المحليين وزيادة فرص استثمارهم في المنتجات الغذائية، وذلك يومي الجمعة والسبت 3 و4 سبتمبر 2021، من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 11 مساءً.

وسيتضمن السوق منصات لعرض منتجات المزارعين من المنتجات العضوية والعسل والخضار والورقيات والفواكه، إلى جانب تفعيل أنشطة مجتمعية مُصاحبة مثل ركن للأطفال لتعليم أساسيات الزراعة التقليدية، وتوفير خدمة الرسم على الوجه، وجناح للتصوير، وركن للصقور، وركن لعرض طرق تحضير القهوة، إضافة إلى عزف حي على آلة العود، وركن لفن الخط العربي.

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وأوضحت هيئة فنون الطهي أن الحضور لــ"سوق المزارعين" متاح أمام جميع الزوار من أهل مدينة الطائف وزائريها، وذلك في سياق جهودها لتنظيم البيئة الداعمة للمزارعين والمنتجين المحليين، وإتاحة المنصّات التي تُمكّنهم من بيع منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين، وبما يرفع من مستوى مشاركتهم مع الهيئة في مشروع النهوض بقطاع فنون الطهي بكافة مساراته واتجاهاته.