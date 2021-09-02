.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منتدى مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر

  • الخط
علم السعودية

منتدى مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن إقامة منتدى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر المقبل.

إلى هذا، وجهت المملكة الدعوات لعدد من رؤساء العالم لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

بيان سعودي أميركي: دعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اقتصاد التغير المناخي بيان سعودي أميركي: دعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "انطلاقًا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة؛ تستضيف العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، النُسخة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير".

يأتي تنظيم المملكة هذين الحدثين المُهمين، في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.

ووجهت المملكة دعوات لحضور منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، إذْ تأتيان ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا، في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها؛ حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة إنسان المنطقة والعالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
اليوم.. إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية في السعودية اليوم.. إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية في السعودية
بنت في تبوك تشغل مواقع التواصل.. شاهد ما فعلته بنت في تبوك تشغل مواقع التواصل.. شاهد ما فعلته
خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية
صور.. مشاهد جمالية لكثبان رمال في السعودية صور.. مشاهد جمالية لكثبان رمال في السعودية
قبل أن تذهب
طالبان تجري محادثات مع الدوحة وأنقرة لإدارة مطار كابل
طالبان تجري محادثات مع الدوحة وأنقرة لإدارة مطار كابل
اكتشف المزيد