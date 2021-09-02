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هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!

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هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!

كما يمكن لإدارة المدرسة استدعاء الجهات الأمنية المختصة في حالة الضرورة

العربية.نت - نادية الفواز

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كشفت وزارة التعليم في السعودية أن عقوبة إيقاف عن الدراسة، تنتظر الطلاب والطالبات في حال تصويرهم المعلمين والمعلمات دون علمهم.

وأوضحت أن العقوبة تمتد لشهر، كما يمكن تكليف الطالب المعاقب القيام بأعمال تطوعية اجتماعية بعد موافقة ولي أمره تحت إشراف إدارة التعليم، كنوع من التأديب.

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جاء ذلك في لائحة السلوك والمواظبة التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، والتي قسّمت المخالفات إلى ستة أقسام، تضم أنواعاً من المخالفات التي قد تقع في المدارس، وجاءت عقوباتها متدرجة ومعالجة لوضع المخالف سلوكياً.

إلى ذلك، حددت الوزارة في لائحتها عدداً من الخطوات التي تقوم بها إدارة المدرسة وإدارة التعليم، من أجل ضبط وتوثيق المخالفة وإنزال العقوبة على المخالف، وتنوعت المخالفات بحسب تدرج خطورتها وأثرها السلوكي.

6 درجات لمخالفات السلوك

وفي التفاصيل، تتمثل مخالفات الدرجة الأولى في العبث أثناء الاصطفاف الصباحي وعدم التقيد باللباس الرسمي وغيرها، أما مخالفات الدرجة الثانية فتتمثل في إثارة الفوضى أو الهروب من الفصل وغيرها.

في حين جاءت مخالفات الدرجة الثالثة بالعلامات المخلة بالأدب والتهاون في أداء الصلاة والاشتراك في المشاجرات.

أما مخالفات الدرجة الرابعة فتضمنت تعمد إصابة أحد الطلاب أو التدخين داخل المدرسة والتنمر.

أما مخالفات الدرجة الخامسة فاحتوت على حيازة الأسلحة والأدوات الحادة، أو تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين أو تصويرهم دون علمهم وغيرها.

في حين شملت مخالفات الدرجة السادسة الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام أو الجرائم المعلوماتية أو الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين وغيرها.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة في لائحتها، بأنه يمكن لإدارة المدرسة استدعاء الجهات الأمنية المختصة في حالة الضرورة، بعد إثبات الحالة.

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