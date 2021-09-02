تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة

رعى رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي الأربعاء حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً في هذه المناسبة أكد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

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وأضاف أن للمركز "رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً".

بعدها، تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي ليلقي على الخريجات القسم لتأديته، ثم تم الإعلان عن النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة بدأت في 18 شوال 1442هـ. بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، واستمرت لمدة 14 أسبوع.

وحضر حفل التخريج مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.