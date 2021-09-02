بنت في تبوك تشغل مواقع التواصل.. شاهد ما فعلته

وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي قيام سيدة سعودية بطلاء جدران إحدى المدارس بشكل تطوعي لإزالة الكتابات والرسومات المشوهة لمظهر المدرسة الواقع في حيهم بمنطقة تبوك، حيث عنون مصور الفيديو المشهد "بنت تبوك عطاء لا يتوقف".

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وأشاد متداولو الفيديو، بتصرف المواطنة ومساهمتها في تحسين المشهد الحضاري، داعين الجميع السير على هذا النهج والمساهمة في إزالة التشوهات والكتابات المسيئة.

في المقابل، أثنى نشطاء التواصل الاجتماعي على مشاعر المسؤولية المجتمعية التي تساهم في تفعيل مثل هذه المبادرات الداعمة للمجتمع، والتي تنعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.