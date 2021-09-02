.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنت في تبوك تشغل مواقع التواصل.. شاهد ما فعلته

  • الخط

بنت في تبوك تشغل مواقع التواصل.. شاهد ما فعلته

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي قيام سيدة سعودية بطلاء جدران إحدى المدارس بشكل تطوعي لإزالة الكتابات والرسومات المشوهة لمظهر المدرسة الواقع في حيهم بمنطقة تبوك، حيث عنون مصور الفيديو المشهد "بنت تبوك عطاء لا يتوقف".

هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! السعودية هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!

وأشاد متداولو الفيديو، بتصرف المواطنة ومساهمتها في تحسين المشهد الحضاري، داعين الجميع السير على هذا النهج والمساهمة في إزالة التشوهات والكتابات المسيئة.

في المقابل، أثنى نشطاء التواصل الاجتماعي على مشاعر المسؤولية المجتمعية التي تساهم في تفعيل مثل هذه المبادرات الداعمة للمجتمع، والتي تنعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل
رجل حير العلماء.. فعل شيئا لم يتصوره أحد على الإطلاق رجل حير العلماء.. فعل شيئا لم يتصوره أحد على الإطلاق
الأكثر قراءة
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
اليوم.. إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية في السعودية اليوم.. إلغاء التباعد عبر رحلات الطيران الداخلية في السعودية
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية
صور.. مشاهد جمالية لكثبان رمال في السعودية صور.. مشاهد جمالية لكثبان رمال في السعودية
زي المرأة العسيري.. تحول من الصور إلى لوحات تشكيلية زي المرأة العسيري.. تحول من الصور إلى لوحات تشكيلية
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد