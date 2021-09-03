إحباط تهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمر إلى السعودية

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أكثر من 66 ألف زجاجة خمر مختلفة الأصناف، مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى ميناء جدة الإسلامي غرب المملكة.

وأوضحت الهيئة لـ"العربية.نت" الجمعة أنه كان هناك 3 محاولات للتهريب. ففي المرة الأولى كان هناك محاولة تهريب عبر منفذ البطحاء هي عبارة عن "عصائر برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة. وعند خضوع الشاحنة وحمولتها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على 25,380 زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية.

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أما المحاولة الثانية فكانت عبر منفذ البطحاء، وقد تمكنت الهيئة من العثور على 16,800 زجاجة خمر مُخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب" مُعبأة.

كما أحبطت تهريب 24,132 زجاجة خمر ضمن إرسالية عبارة عن "فلاتر مكائن"، في ميناء جدة الإسلامي.

إلى ذلك أضافت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط جرى التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم توقيف 8 منهم.

وأكدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات السعودية، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقاً لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.