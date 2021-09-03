التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقت نحو جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت أمس الخميس مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.