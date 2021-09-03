السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء

استفاقت السعودية اليوم الجمعة على ظاهرة فلكية جميلة. فقد رصد في سماء المملكة قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الجمعة هلال القمر المتناقص المضاء بنسبة 16٪ .

يرصد بسماء #السعودية 💫🔭✨قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 هلال القمر المتناقص المضاء بنسبة 16٪ بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم تزين الافق الشرقي وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر. pic.twitter.com/gTP8w1Anwd — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) September 2, 2021

وظهر القمر بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم، ليزين الافق الشرقي على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر، بحسب ما أوضحت الجمعية الفلكية في مدينة جدة، بتغريدة على حسابها الرسمي على تويتر.

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كما أوضحت الجمعة مساء أمس أن نجوم برج الجوزاء ونجم الشعرى ستظهر إلى جانب عدد من النجوم اللامعة في الأفق الجنوبي الشرقي، حيث ستكون مشاهدتها بالعين المجردة ممكنة.

إلى ذلك، نشرت صورة تقريبية توضح المشهد المتوقع.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت سابقا بأن فجر االيوم سيشهد ظاهرة هلال القمر المتناقص المضاء بنسبة 16 بالمئة، في موقع قريب من كوكبة نجوم رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم، في الأفق الشرقي للسماء.