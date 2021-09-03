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السعودية.. 15 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

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إعطاء اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 .

السعودية.. 15 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة طريقة آمنة وفعّالة

العربية.نت - مريم الجابر

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وصل عدد الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، إلى نحو 15 مليون و300 الف نسمة، في حين أتاح تطبيق توكلنا أولوية تسجيل المواعيد للمعلمين والمعلمات وطلبة المدارس وذلك للتسريع في تلقي اللقاح من أجل العودة الحضورية إلى المدارس.

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من جانبه، قالت وزارة الصحة إن التبديل بين لقاحات كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة طريقة آمنة وفعّالة، وتؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، انخفاض في عدد الاصابات حيث تم تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة اليوم الجمعة ؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة، في حين بلغت الحالات النشطة 2788، والحالات الحرجة 803 حالات.

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