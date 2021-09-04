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اعتراض هجمات باليستية على المنطقة الشرقية ونجران وجازان

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العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن

اعتراض هجمات باليستية على المنطقة الشرقية ونجران وجازان

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة أيضا إن التحالف اعترض ودمر صاروخا باليستيا باتجاه نجران، كما دمرصاروخا بالستيا أطلق باتجاه ⁧‫جازان‬⁩.

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وفي وقت سابق اليوم، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 3 مسيرات حوثية مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض في الأيام الماضية عدداً من المسيرات الحوثية التي أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، واستهدفت المدنيين حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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