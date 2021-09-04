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السعودية.. تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب خميس مشيط

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مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية (أرشيفية)

السعودية.. تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب خميس مشيط

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية مساء اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط بالمملكة.

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وأكد التحالف‬⁩ استمرار ميليشيا الحوثي في محاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية.

وشدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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