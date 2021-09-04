السعودية.. رصد مخالفات "الضريبة" في مدارس أهلية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية رصد عدد من المخالفات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين في بعض المدارس.

وقد استدعى هذا الأمر تأكيد الهيئة على أن تلك الخدمات التعليمية مشمولة بالأمر الملكي الذي يقضي بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها.

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كما أوضحت أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، والتي تشمل قيمة المصروفات الدراسية، متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

الأمر الملكي رقم (أ/86)

وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقاً للأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 18 ربيع الثاني 1439هـ، والقاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

إلى ذلك أكدت أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تضم الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين.

آلية التطبيق

وقالت الهيئة إن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضي بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي، وأن يتم إدارج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به، مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

كما دعت العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.