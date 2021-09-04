فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو مؤثر لجندي من حرس الحدود، كان سجله قبل وفاته.

وقال أحمد جابر خرمي: "في أمان الله، نلتقي على خير بإذن الله تعالى، أستودعكم الله وأستودع هذا الدين والوطن والمليك والشعب وكل الأمة الإسلامية، أستودعها الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، تحياتي للجميع".

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يشار إلى أن الجندي توفي فجر الجمعة بحادث انقلاب في جبل نعشاو بمحافظة العارضة أثناء تأدية عمله.

ونعى عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الجندي الراحل، في حين شيعته قرية أبو السلع.