وزير داخلية السعودية يلتقي الكاظمي ويبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن اللقاء جرى خلاله بحث التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

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كذلك، بحث الجانبان ضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين.

وكان في استقبال وزير الداخلية السعودي لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).