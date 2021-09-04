في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير

لم يعلم الشاب السوداني منصور علي الذي ربى أفعى "كوبرا" لسنوات أنها ستغدره منهية حياته في بث مباشر على فيسبوك.

فقد أنهت الكوبرا السامة فجر الخميس، حياة الشاب الثلاثيني، بعد 11 عاماً من العروض المتنوعة المشتركة في حديقة بمنطقة عسير.

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وفي التفاصيل، قضى منصور بعد انتهاء عمله وعروضه أمام الجمهور ليلة مع أصدقائه، فأراد استكمال عرضه مع الكوبرا من غرفته الخاصة في المنزل عبر بث مباشر على فيسبوك.

لكن أثناء مداعبته للأفعى واستعراضه أمام متابعيه في البث المباشر، تلقى لدغتها السامة بشكل غير متوقع.

ودفعه ذلك إلى الاستعانة بأصدقائه بعد أن انتشر السم في كل جسده، فتم نقله إلى مستشفى عسير إلا أنه توفي على الفور.