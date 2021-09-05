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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات أفغانستان

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الأمير محمد بن سلمان - رسميا
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات أفغانستان

أكد ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان

العربية.نت

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، الأحد، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)

وأكد ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

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