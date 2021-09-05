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شاهد.. التحالف يعرض فيديوهات لاعتراض المسيرات المفخخة الثلاث

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لقطة مصورة لاعتراض مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

شاهد.. التحالف يعرض فيديوهات لاعتراض المسيرات المفخخة الثلاث

الدفاع السعودية أعلنت اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

دبي - العربية.نت

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عرض تحالف دعم الشرعية فيديوهات لاعتراض المسيرات المفخخة الثلاث يوم أمس السبت.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فجر الأحد اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

إلى هذا، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

وأوضح أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديين) وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

كما بيّن أن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية"، لافتا إلى أنه "يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيات بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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