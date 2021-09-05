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لأول مرة منذ شهور.. انخفاض منحى إصابات كورونا بالسعودية 

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د محمد العبدالعالي

لأول مرة منذ شهور.. انخفاض منحى إصابات كورونا بالسعودية

دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19

الرياض - العربية.نت

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لأول مرة منذ عدة شهور، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545243 حالة، في حين تم تسجيل 219 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534062 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8579 حالة وفاة، في حين عدد الحالات النشطة بلغ 2602 والحالات الحرجة 723 حالة.

إلى ذلك، بلغ عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في السعودية إلى 37,945,461 جرعة حتى الآن، في حين تجاوز عدد المحصنين بجرعتين أكثر من 15.5 مليون

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية د.محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بقوله: بحمد الله، منحنى الإصابات بكورونا والحالات الحرجة في السعودية يواصل الانخفاض، هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد، في حين إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، للفئات الأشد حاجة صحياً في السعودية، والتي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

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