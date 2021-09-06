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القتل تعزيراً لمهرب مخدرات سعودي شارك في خلية إرهابية

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وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

القتل تعزيراً لمهرب مخدرات سعودي شارك في خلية إرهابية

الحكم أيد من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا

العربية.نت - مريم الجابر

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نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل تعزيراً في السعودي عدنان بن مصطفى الشرفا، أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، وذلك على تهريب الأسلحة من وإلى السعودية، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.

وقالت الداخلية في بيانها اليوم: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/عدنان بن مصطفى الشرفا، اليوم الاثنين 29 / 01 / 1443 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية السعودية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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