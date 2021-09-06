.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النيابة السعودية تؤكد العقوبات الخاصة باختيار علامة تجارية مخالفة

  • الخط
النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية تؤكد العقوبات الخاصة باختيار علامة تجارية مخالفة

المُخالفة تشمل كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين، أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

جددت النيابة العامة في السعودية، التأكيد على أن استعمال علامة تجارية، فيما لا يُعتد ويُحظر نظاماً وتسجيلها كعلامة تجارية يُعد مُخالفة تكون عقوبتها الحبس مدة تصل لثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.

وأوضحت النيابة العامة في منشور في حسابها الرسمي على "توتير"، أن تلك المُخالفة تشمل كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين، أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مُخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه السعودية أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه

ولفتت إلى أن ذلك يتضمن الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالسعودية، أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء باتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون السعودية طرفاً فيها أو بمنظمة دولية أو حكومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و"الخنازير"؟
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
الأكثر قراءة
اعتراض هجمات باليستية على المنطقة الشرقية ونجران وجازان اعتراض هجمات باليستية على المنطقة الشرقية ونجران وجازان
السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية
شاهد.. التحالف يعرض فيديوهات لاعتراض المسيرات المفخخة الثلاث شاهد.. التحالف يعرض فيديوهات لاعتراض المسيرات المفخخة الثلاث
أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه
رصد بقع على سطح الشمس من سماء السعودية رصد بقع على سطح الشمس من سماء السعودية
لأول مرة منذ شهور.. انخفاض منحى إصابات كورونا بالسعودية  لأول مرة منذ شهور.. انخفاض منحى إصابات كورونا بالسعودية 
قبل أن تذهب
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
اكتشف المزيد