النيابة السعودية تؤكد العقوبات الخاصة باختيار علامة تجارية مخالفة

جددت النيابة العامة في السعودية، التأكيد على أن استعمال علامة تجارية، فيما لا يُعتد ويُحظر نظاماً وتسجيلها كعلامة تجارية يُعد مُخالفة تكون عقوبتها الحبس مدة تصل لثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.

وأوضحت النيابة العامة في منشور في حسابها الرسمي على "توتير"، أن تلك المُخالفة تشمل كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين، أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مُخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

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ولفتت إلى أن ذلك يتضمن الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالسعودية، أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء باتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون السعودية طرفاً فيها أو بمنظمة دولية أو حكومية.