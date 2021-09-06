"مانجا العربية" تدشن انطلاقتها الأولى في السعودية

دشنت مجلة "مانجا العربية للصغار" عددها الأول المعني بتوفير محتوى مناسب للأعمار ما بين 10 إلى 15 عامًا، والتي تُتاح مجانًا بنسخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية عبر تطبيق رقمي خاص يُسمى: "مانجا للصغار"، لتوفير تجربة ممتعة وآمنة، وتقديم محتوى راقٍ بلغة عربية بسيطة مطعَّمة ببعض الكلمات والتعابير السعودية.

كما تتوفّر المجلة بنسختيْها المطبوعة والرقمية مجانًا لكافة المدارس الابتدائية والمتوسطة في السعودية، في إطار مذكرة تعاون مع وزارة التعليم السعودية، وجاء الإعلان عن إطلاق المجلة في حفل تدشين أُقيم في مدينة الرياض مساء أمس، بحضور إعلاميين ومثقفين وشخصيات اعتبارية.

مادة اعلانية

تمكين صناعة المحتوى الإبداعي

وبهذا الصدد، قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" جمانا الراشد: يُمثل إطلاق مجلة مانجا العربية للصغار اليوم المرحلة الأولى من مشروع "مانجا العربية"، ويُعد خطوة واعدة ضمن استراتيجية المجموعة للتحول والتوسع والنمو، وتمكين صناعة المحتوى الإبداعي العربي، ونَشر ثقافة قراءة وكتابة الخيال العلمي والواقعي، إضافة إلى تمكين الأجيال العربية وتحفيز خيالها وإبداعاتها لصناعة المستقبل.

وأضافت الراشد: "يحظى فن المانجا بشهرة عالمية واسعة، بلغت قيمته في السوق اليابانية نحو 5.77 مليار دولار أميركي في العام الماضي، ونحن على أتم الاستعداد اليوم للاستثمار في هذا النوع من المشاريع الواعدة التي توفّرها الصناعات الثقافية والإبداعية، سواء كان ذلك بدعم المواهب المحلية وتدريبها وصقل مهاراتها وتزويدها بأحدث التقنيات، أم بعقد الشراكات مع أبرز دور النشر المحلية والعالمية".

زيادة معدّل القراءة لدى الأطفال

ومن جانبه، قال رئيس تحرير "مانجا العربية" الدكتور عصام بخاري: يُشكِّل إطلاق مجلة مانجا العربية للصغار علامة فارقة في سعينا الدؤوب نحو زيادة معدّل القراءة لدى الجيل الناشئ في السعودية والعالم العربي، وعرض ثقافتنا السعودية والعربية على المسرح العالمي من خلال محتوى إبداعي عربي أصيل وعالي الجودة، وآخرَ منقول من المانجا اليابانية يُقدَّم بما يتوافق مع ثقافة مجتمعاتنا العربية.

قصص مثيرة وهادفة

تأتي مجلة "مانجا العربية للصغار" بتصميم جذّاب وألوان مبهرة في الغلاف، وتتألف من 244 صفحة تروي قصصًا مثيرة وهادفة ومتنوعة، بعض صفحاتها مرسومة باللونين الأبيض والأسود والأخرى ملونة.

يتضمّن غلاف العدد الأول من مجلة "مانجا العربية للصغار" شخصيات لأبطال منهم: "بسة" و"جاندام" و"الولد الضب"، البطل السعودي الخارق، الذي ابتكر شخصيتَه فريقٌ مكوّن من فارس كايد، صاحب فكرة الشخصية ومخرج قصتها، وكاتب القصة عُدي كرسوع، ورهف بوشليبي في الرسم والتحبير، وأسيل المبارك في التلوين؛ الذين عبّروا جميعًا عن سعادتهم بمشاركتهم في إنتاج العدد الأول من المجلة، ووصفوه بأنه "الحلم الذي أضحى حقيقة"؛ وذلك بتضافر جهود فريق من المبدعين السعوديين والعرب.

تُشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان - من الفئة العمرية الأقل من 15 سنة - يصل إلى نحو 8,5 ملايين نسمة. ووصل إجمالي عدد الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة. وصُنِّفت السعودية في المركز الحادي عشر على قائمة أكثر الدول قراءة في العالم. ويهدف مشروع "مانجا العربية" – في ما يهدف - إلى رفع تصنيف المملكة إلى أعلى خمس دول في معدّل القراءة في العالم، وكذلك المساهمة في استقطاب المزيد من القرّاء، ورفع ساعات القراءة في العالم العربي بشكل عام، وذلك من خلال تعويض شُحِّ المحتوى الإبداعي الهادف، وتقديم مادة مميزة تُمَكِّن الأجيال وتشجعهم، وتنمّي شغف القراءة لدى الجيل الناشئ، مع التركيز على القيم والمبادئ التي تتَّسم بها مجتمعاتنا في السعودية والعالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "مانجا العربية" يتضمن مجلتين عربيتين؛ إحداهما: "مانجا العربية للصغار"، وهي موجهة إلى الأعمار من 10 إلى 15 عامًا التي أُطلقت اليوم، والثانية: "مانجا العربية"، وهي موجهة إلى جميع الفئات العمرية الأكبر من 15 عامًا والتي ستطلقها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في الفترة المقبلة وستتوفر شهريًا بنسختيها المطبوعة والرقمية مجانًا أيضًا.