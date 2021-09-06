أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه

عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، في يومه الأخير مساء أمس، أغلى صقر "جير" في العالم، بعد أن ظفر به صقَّار بمبلغ مليون و750 ألف، وذلك في المزاد الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمالي مدينة الرياض).

وتعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأميركية؛ أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير "ألترا وايت"، طوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشاً ونصف إنش، ووزنه 980 غراماً.

مادة اعلانية

وشهد المزاد تنافسًا اسمر لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

وكان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بمبلغ 350 ألف ريال، فيما عرضت مزارع الإنتاج القادمة من 14 دولة، صقوراً من نخبة السلالات، لقيت إقبالاً كبيراً من صقَّاري المملكة والمنطقة.

صقر "جير" الأغلى في العالم

ويعد صقر "جير" الأغلى في العالم، وكانت المنافسة مثيرة على الصقر وسط تفاعل وحماس كبير من قبل الحضور.

وكانت الليلة الختامية للمزاد شهدت المزايدة على ثلاثة صقور بِيعَت بمبلغ مليون و990 ألف ريال، اثنان منها تابعان لمزرعة "باسيفك نورث" الأميركية، وبعد بيع الجير الأغلى جاء الدور على الصقر الثاني وهو من نوع قرموشة جير "سوبر وايت"، وبيع بمبلغ 150 ألف ريال، ثم جاء الدور على الصقر الثالث والأخير في الليلة الختامية وهو من نوع "حر من حر" من مزرعة "راينر فالكونز" الألمانية وبِيعَ بمبلغ 90 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبيعات على منصة المزاد 4.386 مليون ريال.

لحظات مثيرة للمزاد

ومر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بلحظات مثيرة، حيث شهد في الليلة الثانية بيع صقر "حر من حر" لمزرعة العرادي السعودية بمبلغ 270 ألف ريال، ليستمر الرقم لمدة 6 أيام قبل أن يأتي صقر جير بيور "سوبر وايت" من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية ويحطم رقم العرادي في الليلة الثامنة للمزاد إذْ بِيعَ بـ350 ألف ريال، ليحافظ على لقب الصقر الأغلى في المزاد، حتى الليلة الأخيرة التي جاء فيها الصقر الأميركي صاحب اللون "ألترا وايت" الذي عُرض لأول مرة في المزاد ويحطم كل الأرقام.

وشهد المزاد الذي نظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 5 سبتمبر الحالي، مشاركة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، واشتمل المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما ضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.