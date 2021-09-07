.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات

  • الخط
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية

السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات

دبي - لعربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات السعودية السعودية السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات

وتم توجيه الاتهام لمدير الأمن العام السعودي بارتكاب جرائم التزوير والرشوى واستغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام، بمشاركة 18 شخصا.

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ. وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر
شاهد رئيس وزراء كندا في ورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى شاهد رئيس وزراء كندا في ورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى
الأكثر قراءة
أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه
شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر
السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات
هيئة مكافحة الفساد توقف عشرات الضباط والمتقاعدين هيئة مكافحة الفساد توقف عشرات الضباط والمتقاعدين
أصيبا بشظايا باليستي حوثي على الدمام.. أب طفلين يروي أصيبا بشظايا باليستي حوثي على الدمام.. أب طفلين يروي
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية
قبل أن تذهب
استغلالا لحادثة إيفرغيفن.. مشروع روسي ينافس قناة السويس
استغلالا لحادثة إيفرغيفن.. مشروع روسي ينافس قناة السويس
اكتشف المزيد