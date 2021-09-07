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معالج شعبي كاد ينهي حياة مريض.. وفريق طبي يتدخل

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جانب من العملية الجراحية لضحية الطب الشعبي

معالج شعبي كاد ينهي حياة مريض.. وفريق طبي يتدخل

العربية.نت - حامد القرشي

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تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود في بلجرشي من إنقاذ حالة مرضية نادرة، قد تكون من الحالات النادرة على مستوى العالم، لمريض يعاني من كسور في الأضلاع ونزيف في الصدر وغرغرينا في عضلات الصدر بسبب الذهاب إلى معالج شعبي.

وأشارت صحة الباحة إلى أنه نتج عن العلاج الشعبي للمريض عدد من المضاعفات، بسبب تأخره في الحضور إلى المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.

وأفاد قائد الفريق الطبي د. حسن الزندي استشاري جراحة الصدر والمري، بأن التدخل الجراحي وبإشراف فريق طبي متكامل من جراحين وعناية مركزه وتخدير والتخصصات الفنية الأخرى، تكللت بالنجاح.

وأضاف أن المريض خرج من حالة الاتان في الدم، وعادت أجهزة الجسم لحالتها الطبيعية، وهو الآن في التنويم العادي في مرحلة الاستشفاء.

فيما أكد ماجد الشطي المتحدث الرسمي بصحة الباحة لـ"العربية.نت"، استمرار التحذير من الذهاب للأطباء الشعبيين غير المرخص لهم من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن كل من يخالف ذلك ستتم إحالته للجهات الأمنية ثم يحال إلى النيابة العامة.

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