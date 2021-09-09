السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يوميا

رفعت وزارة الحج والعمرة السعودية الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما ويمكن الحجز عبر تطبيق "توكلنا" و تطبيق "توكلنا" لأداء مناسك العمرة وأداء الصلوات داخل الحرم المكي.

من جهته أكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن رفع الطاقة الاستيعابية إلى ٧٠ ألف معتمر في اليوم مع التقيد بالإجراءات الاحترازية يجسد اهتمام القيادة الرشيدة، بقاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء الصحية لأداء شعيرة تعبدية آمنة.

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وقال: "نؤكد جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل السعودية وخارجها، والاستعداد التام لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وعلى تسخير كافة إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة واستعداداتها البشرية والتشغيلية بصفة دائمة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تمكن المعتمر والزائر من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تجهيز مرافق الحرم

وأضاف أنه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، منوهاً على استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام وأنه سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لحظة بلحظة لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.