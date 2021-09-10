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السعودية: إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاغون

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حبوب كبتاجون التي تم ضبها
حبوب كبتاغون التي تم ضبها

السعودية: إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاغون

الرياض - العربية.نت

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، من إحباط أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112,810 حبات كبتاغون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للسعودية عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80.000 حبة كبتاغون، بعد العثور عليها مُخبأة في "طرد بريدي" يحتوي على "فلاتر لتنقية المياه".

وأضافت الهيئة، بأن جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة كبتاغون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة لللسعودية عبر المنفذ، بحيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

كبتاجون تم ضبطه في سيارة
كبتاجون تم ضبطه في سيارة

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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