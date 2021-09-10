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محمد بن سلمان يستقبل مسؤولاً برلمانياً روسياً

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ولي العهد السعودي خلال استقبال المسؤول الروسي

محمد بن سلمان يستقبل مسؤولاً برلمانياً روسياً

الجانبان السعودي والروسي استعرضا علاقات التعاون والصداقة بين البلدين

العربية.نت

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في نيوم رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

ولي العهد خلال استقبال المسؤول الروسي
ولي العهد خلال استقبال المسؤول الروسي
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