التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخه أُطلقت نحو خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف إن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمده.

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وأضاف أن محاولات الميليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ اجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

والخميس الماضي، أعلن الوفد السعودي الدائم بالأمم المتّحدة في نيويورك أنّ المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، معتبراً أنّ تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

وأشار الوفد إلى أنّ هجمات الحوثيين على السعودية تهدّد جهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال بشدّة وتحميل مسؤوليتها لجماعة الحوثي.

ودمرت الدفاعات السعودية، فجر الخميس الماضي، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.