لوحات فنية بديعة تشكلت بالخط العربي.. سعودي يروي قصته

من ثراء الخط العربية وتعدد أشكاله واختلاف مسمياته، انطلقت موهبة فنان سعودي في وضع سيناريو إخراج لوحاته التشكيلية، معتمدة على الخط العربي، لتتحول تلك اللوحات إلى تحف فنية ترتقي لذائقة المتابع، تداخلت فيها الحروف في معزوفة لونية تجسد جمال الحروف العربية.

الفنان في الخطط الكلاسيكي العربي "خالد آل مطلق" شارك في العديد من المعارض الفنية والخطية الداخلية، وحصل على على إجازة الخط العربي من أستاذه "عباس شاكر جودي" المعروف بالبغدادي، وتحقيقه العديد من النجاحات في هذا المجال، تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "دخلت في عالم فن الخط العربي من صغري، واستهوتني حروفه منذ المراحل الأولى من الدراسة، فعلاقتي مع الحروف علاقة عشق، حتى تحولت إلى عالم ينبض بالتراث العربي والإسلامي، لاسيما أن الخط العربي هو فخر كل عربي، فبه أنزل القرآن الكريم".

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مميزات الخط العربي

واستطرد في الحديث: "يتميز الحرف العربي بقواعد ونِسَب ذهبية، ودقيقة وهي سِرُ جماليته التي لا توجد في أي لغة غيره، وفي النقاط والتشكيلات، وكل هذه العوامل أعطته الهيبة والجمال، وجزى الله الأقدمين كل خير، الذين أفنوا أعمارهم في إظهار الحرف العربي إلى أقوى جمالياته وصوره، حين تأسيسهم للنسب الجمالية للحروف".

وأضاف: "الفن موهبة، فإن ارتبط بحب حينها سيبحث الفنان عن أي معلومة يتعلمها، وسيبحر في تاريخ الفن ليطلع على الأعمال القديمة والتراثية، ويتعلم مراحل المدارس الفنية التي مر بها، ليدمجها في مسيرة تعلمه وتطوير موهبته".

‎جداريات الخط العربي

وعن جداريات الخط العربي، أشار آل مطلق، إلى أن "الخط العربي مرن، وفيه مدود حرفية تساعد في التحرك بحرية في المساحات الكبيرة، فرسالتي أن يكون الفن العربي أكثر جمالاً، وأن يكون لي بصمتي الخاصة في كتابة الحرف العربي، فقد استغرق في أي عمل من يوم إلى ثلاثة أيام، لأخرج بلوحة فنية جمالية، وهذه النتائج لم تأتِ إلا بعد سنين طويلة من التعلم والتجارب واكتساب الخبرة والممارسة، لأن أهمية الخط العربي للفنان التشكيلي تعكس للمتلقي الغربي مكانة الخط العربي عند العرب والمسلمين، وتظهر لهم جماليات هذا الفن".