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لمواجهة كورونا.. 20 مليون ريال من السعودية لدول إسلامية

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لمواجهة كورونا.. 20 مليون ريال من السعودية لدول إسلامية

تم فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة

الرياض - العربية.نت

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن تبرعها بـ20 مليون ريال لدعم الدول الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي بهدف مكافحة كورونا.

أتى ذلك خلال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، التي تترأسها المملكة، لدعم مبادرة المنظمة لتوفير لقاحات كورونا للدول الأعضاء الأقل نمواً.

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وجاء التبرع السعودي لدعم 22 من الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تم فتح حساب خلال القمة مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة. وتمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.

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