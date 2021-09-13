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فيديو طريف.. سعوديان يرقصان تحت المطر

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فيديو طريف.. سعوديان يرقصان تحت المطر

العربية.نت - حامد القرشي

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بطريقة خاصة، عبّر سعوديان عن فرحتهما بهطول المطر وتساقط حبات "البرَد" في مرتفعات منطقة الشفا بالطائف غرب المملكة، حيث أديا رقصات فن المجرور الشهير.

وقد راج الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر العديد عن إعجابهم بمشاهد المطر والرقصات.

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال المصور الضوئي فهد الشنبري إنه "بينما كان يهطل المطر بغزارة مساء أمس الأحد، لاحظت صديقيّ يؤديان رقصات فن المجرور تحت الأمطار وحبات البَرد. وعلى الفور وثقت هذه اللحظة الجميلة التي تعبر عن فرحتهما الكبيرة بالأجواء".

كما أوضح الشنبري: "بدأنا بمتابعة تكون سحابة مميزة على وادي خشعة بني عمر بطريق الشفا الساعة 3.14 مساء، وكان بداية هطول المطر في الساعة 3.29 مساء فيما انتهت الحالة الماطرة الساعة 3.44 مساء"، لافتاً إلى أنه "حينها عشنا أجواء المرح والمطر يتساقط علينا"، مضيفاً أن الأمطار هطلت على عموم محافظة الطائف.

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