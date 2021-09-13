السعودية.. ارتفاع توثيق عقود الزواج إلكترونياً أثناء الجائحة

ارتفع توثيق عقود الزواج إلكترونياً في السعودية أثناء جائحة كورونا بنسبة 28%، وفق ما علمت "العربية.نت".

وبحسب المؤشرات، بلغ إجمالي عقود الزواج الموثقة إلكترونياً خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 نحو 150171، مقارنة بـ117025 عقدا خلال الفترة من مارس 2019 وحتى أبريل 2020.

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تسهيل إبرام عقد الزواج

كما ساهمت خدمة العقد الإلكتروني للزواج، التي أطلقتها وزارة العدل، بتسهيل وتسريع إبرام عقد الزواج دون الحاجة إلى زيارة المحكمة والتأكد من إجراء الفحص الطبي قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون.

يذكر أن هذه الخدمة تهدف لتوثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل وإتمام إجراءات عقد الزواج وتقديمها إلى المستفيدين بأمان. وقد أحدث هذا الأمر بدوره تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية، حيث يتم الزواج إلكترونياً عبر منصة "زواج"، مع الاستغناء عن استخدام الورق وإلغاء حاجة الذهاب إلى المحكمة.

خطوات العملية

وتبدأ العملية عندما يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول على بوابة الوزارة ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهما. ثم تصل رسالة إلى الطرف الآخر، ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت.

وبعدها تصل رسالة للمأذون يوجد فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد. ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم يوقع الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها وذلك بإثبات البصمة. بعدها يقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي، مع ضرورة التأكد من إجراء الفحص الطبي قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون.

وخلال دقائق يتم توثيق العقد الإلكتروني، إذ يقوم المأذون بالتحقق من بيانات الأطراف إلكترونياً، ويتحقق من توافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء موانعه وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات.