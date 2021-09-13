فيلم "الرحلة" على "شاهد VIP".. اتفاق بين مانجا وMBC

وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، اتفاقية مع "مجموعة MBC" لعرض فيلم السعودي الياباني "الرحلة" عبر منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك "شاهد VIP" اعتباراً من 1 أكتوبر.

مادة اعلانية

وتم الاتفاق أيضاً على عرض الفيلم مع توفير خيار اللغتين العربية واليابانية لإعطاء المشاهدين فرصة الاستمتاع بالفيلم بالأسلوب المفضل لهم.

ثمرة نجاح سلسلة مشاريع

فيما تعد هذه الاتفاقية ثمرة نجاح سلسلة من مشاريع سابقة ما بين شركتي مانجا للإنتاج و"مجموعة MBC"، توجها أخيرا الفيلم صاحب الأصداء الكبيرة "الرحلة".

وبهذه المناسبة، قال د. عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لمسيرة فيلم "الرحلة" الذي نال منذُ إطلاقة في السينما أصداء إيجابية على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف أن هذه الخطوة ستتيح للجمهور الذين لم تتح لهم الفرصة للاستمتاع بالفيلم في دور السينما، مشاهدته عبر منصة شاهد التي أثبتت أن المُحتوى والإنتاج السعودي له زخم كبير.

كذلك لفت إلى أن الجمهور المحلي والعالمي بات متعطشا لهذا النوع من المحتوى الترفيهي الأصيل، وأن هذه الاتفاقية ستكون البداية لأعمال مستقبلية ثرية وممتعة بين شركة مانجا للإنتاج وبين "مجموعةMBC " عبر منصة شاهد VIP".

دعم الإنتاجات المحلية

من جانبه، أوضح جاكوب ميجلهد أندرسون رئيس المحتوى في "شاهد"، أن الاتفاق أتى ثمرة تعاون مع شركة مانجا للإنتاج في سياق دعم الإنتاجات المحلية ذات المعايير العالمية، فضلاً عمّا يضيفه فيلم "الرحلة" إلى مكتبة "شاهد VIP" من قيمة إنتاجية وتراثية، ناهيك عن توفيره محتوى ترفيهيا عائليا بمواصفات عالمية، وفق قوله.

وأضاف أندرسون أن تلك الشراكة مع مانجا للإنتاج شراكة مستمرة، هدفها إيصال قصص المنطقة وحكاياها وتراثها وقيَمها إلى المشاهدين في كل مكان من خلال إنتاجات نوعية فريدة قادرة على مخاطبة الجمهور العالمي بمختلف شرائحه العمرية.

فيما أكد المهندس عبدالعزيز النغموش، مدير تطوير الأعمال ومدير إدارة التسويق والتوزيع المكلف في شركة مانجا للإنتاج، أن منصة شاهد باتت تعد من أهم المنصات الرائدة في الشرق الأوسط، فهي تسعى إلى جذب محتوى ترفيهي سعودي غير مسبوق.

وتابع أن شاهد باتت بلاشك من المنصات الأكثر مشاهدة في المنطقة، مؤكداً أن هذا التعاون بين مانجا للإنتاج ومنصة شاهد ليس الأول، فهناك تعاون آخر كان في مسلسل الأنيمي "أساطير في قادم الزمان" وحظي حينها بإقبال عالٍ وأصداء إيجابية.

كذلك أتى إطلاق "الرحلة" عبر منصة شاهد بمثابة استمرارية لهذه الشراكة الناجحة مع "مجموعة MBC".

الوصول إلى الريادة

يشار إلى أن مانجا للإنتاج عقدت مجموعة من الاتفاقيات مع شركاء على المستوى العالمي منذ إطلاق فيلم الرحلة.

وتعد هذه الاتفاقية الجديدة مع "مجموعة MBC" حجر أساس في رحلة مانجا للإنتاج نحو النجاح، حيث تطمح الشركة للوصول للريادة ليس في العالم العربي فحسب، بل للوصول لأكبر شريحة على المستوى العالمي.

أما فيلم الرحلة من إخراج الياباني شيزونو كوبون، ويحكي قصة ملحمية من تراث شبه الجزيرة العربية تنشر من خلالها قيَم تاريخية تغرس في نفوس شباب المستقبل.

ويأتي هذا العرض بعد النجاح الكبير الذي لاقاه المسلسل الأنيمي "أساطير في قادم الزمان" عبر منصة "شاهد" والذي تناول قصة مجموعة أطفال يلجأون لحكمة جدتهم في مواجهة مواقف محيرة، والتي بدورها تروي لأحفادها بعضاً من حكايات تراث الجزيرة العربية الشيقة لمساعدتهم في الوصول إلى الحل.

الاهتمام في قطاع أفلام الرسوم المتحركة

إلى ذلك، تولي شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الخيرية، اهتماماً كبيراً لقطاعي أفلام الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية والقصص المصورة لنشر محتوى إيجابي للعالم تحمل فيها ثقافة وتاريخ وتراث شبه الجزيرة العربية باحترافية شباب المملكة وإبداعهم وتميزهم في المحتوى.

يذكر أن "شاهد VIP" هي المنصة الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC، والتي تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات عالمية، وتحتها تندرج "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، وطيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية والعالمية الأكثر مشاهدة، ناهيك عن محتوى غني للأطفال والمشاهدين الأصغر عمراً.