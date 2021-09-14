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هذا عدد قضايا التستر التجاري المحالة للنيابة في السعودية 

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وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021
مبنى وزارة التجارة السعودية

هذا عدد قضايا التستر التجاري المحالة للنيابة في السعودية

التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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كشفت وزارة التجارة السعودية في تصريح صحافي لـ"العربية.نت" عن إحالتها 585 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ بداية العام 2021، وحتى نهاية شهر أغسطس.

فيما نفذت الفرق الرقابية للوزارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 21 ألف جولة على المنشآت التجارية والأسواق في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري.

رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري نقلها وزير الخارجية السعودي السعودية رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري نقلها وزير الخارجية السعودي

وأبانت الوزارة بأن التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى.

في حين نص نظام عقوبات التستر التجاري بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 5,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

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