سفير السعودية لدى المملكة المتحدة يزور الجناح السعودي في معرض الدفاع في لندن

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في العاصمة البريطانية لندن، ورافقه وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

واطلع خلال الزيارة على ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة نحو التوطين، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

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كما استمع إلى شرح حول أبرز مستهدفات القطاع بالسعودية، وفُرَصه الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وأعرب الأمير خالد بن بندر بن سلطان في ختام الزيارة، عن تقديره للجهود التي بُذلت لتمثيل السعودية عبر جناحها السعودي المشارك في المعرض الدولي، وما تضمنه من محفزات كبيرة وفرص استثمارية واعدة عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وعقد الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.