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فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية

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فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية

استقرار حالة الفتاتين اللتين تعرّضتا للدهس في القصيم، وهما تحت متابعة الفريق الطبي المختص

العربية.نت - نادية الفواز

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في مشهد وصفه متابعو التواصل الاجتماعي بـ"المؤلم"، قام قائد مركبة تسير في أحد أحياء منطقة القصيم، بدهس فتاتين كانتا تسيران على الطريق، وحين وقوع الحادثة لاذ الجاني بالفرار، في الوقت الذي وثقت كاميرا مراقبة المشهد في فيديو رائج، كما وأشارت الداخلية السعودية، بأن الجاني قام بسرقة السيارة حين وقوفها بالقرب من أحد المحلات التجارية والتي كانت في وضع التشغيل.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهروب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني الذي سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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إلى ذلك، نقلت عدد من وسائل الإعلام، استقرار حالة الفتاتين اللتين تعرّضتا للدهس بالقصيم، وهما تحت متابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، وذلك عقب تعرضهما للدهس على يد جانٍ سرق سيارة، في حين تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة بمتابعة استشاري جراحة المخ والأعصاب، والوضع الصحي مستقر وما زالت الفتاتان منوّمتين تحت الملاحظة.

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