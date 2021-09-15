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ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة

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وزارة الداخلية السعودية

ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة

تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني "عصام" اليوم الأربعاء 8 / 2 / 1443 هـ بسجون منطقة المدينة المنورة.

العربية.نت - مريم الجابر

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بشأن تنفيذ حكم القصاص حداً في الجاني "عصام محمد هلال علي –مصري الجنسية– الذي قام بقتل "عائشة مصطفى محمد البرناوي –مقيمة بطريقة غير نظامية– وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها.

وجاء في البيان: "تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صكٌ يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة، وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني "عصام" اليوم الأربعاء 8 / 2 / 1443 هـ بسجون منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعيّ سيكون مصيره.

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