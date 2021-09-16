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ضبط 429 مخالفة هندسية خلال أشهر في السعودية

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الهيئة السعودية للمهندسين
خاص

ضبط 429 مخالفة هندسية خلال أشهر في السعودية

تدريب أكثر من 17 ألف متدرب من المهندسين والمهندسات حديثي التخرج

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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كشفت الهيئة السعودية للمهندسين السعودية عن ضبطها 429 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية، بعد أن أجرت أكثر من 600 جولة رقابية في مختلف مناطق ومدن السعودية، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري 2021م.

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وأضافت الهيئة في تصريح لـ"العربية.نت"، أنها تمكنت من تسجيل أكثر من 19 ألف مهندس سعودي منذ بداية العام الحالي، وذلك عبر نظام الاعتماد المهني في وقت بلغ فيه عدد المهندسين المسجلين أكثر من 100 ألف مهندس.

تدريب أكثر من 17 ألفا

كما أوضحت أنها تمكنت من خلال برامجها التدريبية المطبقة، من تدريب أكثر من 17 ألف متدرب من المهندسين والمهندسات حديثي التخرج من الجماعات والكليات، بمجموع 2000 ساعة تدريبية، طبقت من خلال 600 يوم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري.

كذلك لفتت إلى أنها ستواصل العمل من خلال برامجها وحملاتها الاتصالية، والتي تشمل الزيارات الميدانية ومنصاتها الرقمية للتوعية برسائلها لدى العاملين في المنشآت والقطاعات الهندسية من القطاعين العام والخاص، وعن "نظام مزاولة المهن الهندسية" ووفقًا للمادة الحادية عشرة في "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية"، والتي تنص على العقوبات المقررة والتي توقَّع كل من قام بأي من المخالفات المتمثلة في مزاولة المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني من الهيئة.

وكذلك من خلال إيقافه أو بعد شطبه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وعند تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

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