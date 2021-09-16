جزر سعودية تنضم لليونيسكو.. وصور خلابة تشعل التواصل

مع انضمام محمية جزر فرسان، الواقعة في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، أمس الأربعاء إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو"، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور خلابة وساحرة لهذه المحمية، وسط ترحيب واسع.

مبارك للوطن تسجيل اليونسكو جزر #فرسان كأول محمية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي 🇸🇦 pic.twitter.com/tzVb6mHvjJ — د. عبدالله الفرساني (@A_Farasani) September 15, 2021

تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية

يشار إلى أن تلك الخطوة أتت بعد مساعي الجمعية السعودية للمحافظة على التراث التي استمرت نحو 3 سنوات في ملف الترشح واستيفاء جميع المعايير المتطلبة للتسجيل، حيث تمتاز جزر وشواطئ فرسان بتنوع بيئي وحياة فطرية نادرة.

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وتسهم تلك الخطوة في تحقيق تطلعات وزارة الثقافة ومستهدفات "رؤية 2030" من خلال تحسين وتعزيز حضور السعودية في المحافل الدولية خاصة على قوائم اليونيسكو، إضافة لتحسين جودة الحياة في هذه الجزر عبر تطبيق المعايير والاشتراطات لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي. كما تأتي تكليلاً لجهود وفد السعودية لدى اليونيسكو برئاسة المندوب الدائم الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن.

توثيق المعالم المعمارية

إلى ذلك أوضحت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أنها عملت بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية - بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية والداعم الرئيس لملف الترشيح فيما يتعلق بالأمور الفنية - على إعداد الملف وتحقيق جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لقبوله.

بدعم من سمو سيدي #ولي_العهد

ومتابعة سمو @BadrFAlSaud

تم تسجيل #جزر_فرسان في #اليونسكو

لتكون أول محمية سعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.. pic.twitter.com/dStVsCef8U — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 15, 2021

وبينت أن العمل على المشروع تضمن زيارة ميدانية لجزر فرسان بهدف توثيق المعالم المعمارية وإبراز التنوع البيئي والأحيائي الذي تمتاز به، إضافة إلى ثرائها الثقافي والطبيعي.

مجمع لنظم إيكولوجية

من جهتها، قالت اليونيسكو في بيان، إن محمية جزر فرسان هي "مجموعة من الجزر الواقعة في أقصى جنوب غرب المملكة قرب الحدود مع اليمن، وتبلغ مساحتها 820 ألف هكتار"، لافتة إلى أنها "تضم موائل بحرية وأرضية مشكِّلة مجمعاً لنظم إيكولوجية لها أهميتها في جنوب البحر الأحمر".

وتضم جزر فرسان أنواعاً نادرة ومستوطنة من الحيوانات والنباتات التي تضفي صفة استثنائية على هذه المحمية الأولى في السعودية.

يذكر أن شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التي نشأت عام 1971 تُعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي الحيواني أو النباتي، والتنوع البيئي من خلال وضع معايير واشتراطات علمية تطبق على المحميات الطبيعية والحيوية حول العالم.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين جودة التفاعل بين الإنسان والبيئة، وتحديد وتقييم التغييرات في المحيط الحيوي الناتجة عن الأنشطة البشرية وآثارها عليهم.